LPI-GTH: Kollidiert

Arnstadt (ots) - Einen 29-jährigen Fahrradfahrer kontrollierten Beamte gestern Abend im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Wachsenburgallee. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 29-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

mehr