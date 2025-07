Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Bushaltestelle

Eisenach (ots)

Heute Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mühlhäuser Straße. Ein 82-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Straße in Richtung Stregda. Im Bereich einer Bushaltestelle beabsichtigte ein Kraftomnibus in den fließenden Verkehr einzufahren, weswegen ein vor dem VW fahrender Pkw abbremste. Dies bemerkte der 82-Jährige offenbar zu spät, lenkte nach rechts um eine Kollision mit dem Vorausfahrendem zu vermeiden und stieß anschließend mit der Bushaltestelle zusammen. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in geschätzter Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

