LPI-GTH: Audi-Fahrer ohne Führerschein unterwegs
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Ein 40-Jähriger wurde heute Nacht, gegen 03.30 Uhr, mit seinem Audi in der Bahnhofstraße kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. (mwi)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell