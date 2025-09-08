LPI-GTH: Elektrofahrräder entwendet
Arnstadt (ots)
In der Zeit zwischen dem 31. August, 20.00 Uhr und gestern, 16.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang Unbekannte in eine zu einem Wohnhaus gehörende Garage in der Marlittstraße und entwendeten daraus vier E-Bikes ("Cube", zweimal "Specialized", "BMC") im Gesamtwert von rund 30.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0233828/2025) entgegen. (jd)
