LPI-GTH: Elektrofahrräder entwendet

Kornhochheim (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Sonntagabend gegen 17:30 Uhr in der Kornhochheimer Straße. Ein 44-jähriger Radfahrer fuhr den Radweg aus Neudietendorf kommend in Richtung Ichtershausen. Auf Höhe der Tankstelle kam plötzlich eine 41-Jährige ebenfalls mit einem Fahrrad von dem Tankstellengelände. Über einen schmalen Weg durch eine Hecke hindurch, fuhr sie auf den Radweg und stieß mit dem kreuzenden Radfahrer zusammen. Beide ...

