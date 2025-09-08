PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bargeld entwendet

Gotha (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft in der Gartenstraße ein und entwendeten von dort Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 05. September, 20.00 Uhr und dem 06. September, 03.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0232843/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 21:44

    LPI-GTH: Ab durch die Hecke

    Kornhochheim (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Sonntagabend gegen 17:30 Uhr in der Kornhochheimer Straße. Ein 44-jähriger Radfahrer fuhr den Radweg aus Neudietendorf kommend in Richtung Ichtershausen. Auf Höhe der Tankstelle kam plötzlich eine 41-Jährige ebenfalls mit einem Fahrrad von dem Tankstellengelände. Über einen schmalen Weg durch eine Hecke hindurch, fuhr sie auf den Radweg und stieß mit dem kreuzenden Radfahrer zusammen. Beide ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 21:43

    LPI-GTH: Verkehrskontrollen

    Nessetal (ots) - Am frühen Freitagabend führten Beamte der Polizei Gotha Verkehrskontrollen in der Gemeinde Nessetal durch. In kürzester Zeit wurden bei drei Fahrzeugführern verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt. Den Anfang machte ein 15-Jähriger mit seiner Simson in Goldbach. An dem Kleinkraftrad waren keine Kennzeichen angebracht und dies zudem leistungssteigernd umgebaut. Kurz darauf wurde in Wangenheim ein 38-Jähriger ebenfalls mit einer Simson ohne ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:24

    LPI-GTH: Audi-Fahrer ohne Führerschein unterwegs

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 40-Jähriger wurde heute Nacht, gegen 03.30 Uhr, mit seinem Audi in der Bahnhofstraße kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. (mwi) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren