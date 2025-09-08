LPI-GTH: Bargeld entwendet
Gotha (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft in der Gartenstraße ein und entwendeten von dort Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 05. September, 20.00 Uhr und dem 06. September, 03.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0232843/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell