LPI-GTH: Einbruch

Gotha (ots) - Ein 42-Jähriger wurde am frühen Nachmittag des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Eschleber Straße unterzogen. Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, welcher nicht versichert war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 42-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (jd) ...

mehr