Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle

Gotha (ots)

Ein 42-Jähriger wurde am frühen Nachmittag des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Eschleber Straße unterzogen. Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, welcher nicht versichert war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 42-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

