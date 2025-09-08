LPI-GTH: Verkehrskontrolle
Gotha (ots)
Ein 42-Jähriger wurde am frühen Nachmittag des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Eschleber Straße unterzogen. Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, welcher nicht versichert war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 42-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (jd)
