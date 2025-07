Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250710 Viersen-Süchteln/Grefrath: Kollision zwischen Krankenfahrstuhl und Transporter - Frau lebensgefährlich verletzt

Kreis Viersen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr ist es auf der Stadtgrenze zwischen Süchteln und Grefrath zu einem Zusammenstoß zwischen einer Krankenfahrstuhlfahrerin und einem Transporter gekommen. Die 88-jährige Viersenerin war mit ihrem Krankenfahrstuhl aus einem Stichweg der Mülhausener Straße gekommen und wollte diese geradeaus in Richtung Vinnweg überqueren. Auf der Mülhausener Straße war ein 46-jähriger Kempener mit seinem Transporter unterwegs aus Richtung Oedt kommend in Richtung Süchteln. Er hatte demnach Vorfahrt. Die Frau überquerte die Straße trotzdem, so kam es zur Kollision. Die 88-jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Transporterfahrer erlitt nach dem bisherigen Ermittlungsstand leichte Verletzungen und einen Schock. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert, das er noch am Abend wieder verlassen konnte. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams und dauerte bis gegen 01:35 Uhr. So lange war die Mülhausener Straße weiträumig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. /hei (701)

