Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Polizei sucht etwa 10-jährigen Jungen auf Mountainbike

Viersen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 4. Juli, kam es gegen 7:45 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Gerberstraße/Hülsdonk, für den das Verkehrskommissariat einen etwa 10 bis 12 Jahre alten Radfahrer sucht. Ein 77-jähriger Mann aus Viersen war mit seinem Pkw auf der Kanalstraße in Richtung Gerberstraße unterwegs. Dort wollte er nach rechts in die Straße Hülsdonk einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen auf dem Fahrrad. Dieser gab an, nicht verletzt zu sein, stieg wieder auf sein Mountainbike und fuhr davon. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise zu dem etwa 150 cm großen Jungen auf einem Mountainbike. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (700)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell