POL-MS: Widerstandshandlungen bei Spontanversammlungen - Polizei fertigt Strafanzeigen

Münster (ots)

Bei einer Spontanversammlung vor der Polizeiwache Innenstadt an der Julius-Voos-Gasse ist es am Dienstag (24.6.) zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte gekommen. Eine Gruppe von rund 50 Personen hatte sich gegen 16:30 Uhr vor der Wache versammelt, um gegen eine polizeiliche Maßnahme vom Vorabend zu demonstrieren. Polizeibeamte hatten am Montagabend zwei Männer und zwei Frauen angehalten, die mit Sprühkreide Parolen gegen eine in Münster stattfindende rechte Demo an verschiedenen Orten in der Innenstadt gesprüht hatten. Die eingesetzten Polizisten hatten die Identität der Personen festgestellt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Im Vorfeld der Spontanversammlung hatte die Polizei in einem Kooperationsgespräch die Auflage erteilt, keine erneuten Ordnungswidrigkeiten durch das Sprühen von Parolen im öffentlichen Raum zu begehen. Als einzelne Versammlungsteilnehmende trotzdem sprühten, schritt die Polizei ein. Dabei leisteten zwei Demonstranten Widerstand. Einer der beiden, ein 24-jähriger Mann aus Münster, wurde bei den Auseinandersetzungen leicht verletzt. Die Beamten stellten die Personalien der Demonstrationsteilnehmenden fest und fertigten Strafanzeigen wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs gegen Polizeivollzugsbeamte sowie wegen Landfriedensbruch.

