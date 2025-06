Polizei Münster

POL-MS: Diebstahl und Bedrohung in Geschäft am Bahnhof - Polizei stellt drei Jugendliche

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (23.06., 17:00 Uhr) haben Polizisten einen 13-Jährigen und zwei 15-Jährige zu stellen, die im Verdacht stehen, kurz zuvor einen Diebstahl und eine Bedrohung in einem Geschäft im Bahnhofsbereich begangen zu haben.

Nach aktuellem Kenntnisstand kamen die drei Jugendlichen am Montag mehrfach in das Geschäft, in dem ein 25-jähriger Mitarbeiter arbeitete und entwendeten dort Verkaufsgegenstände. Der Mitarbeiter sprach sie an, als sie erneut den Laden betraten. Daraufhin bedrohten sie ihn und flüchteten mit Nahrungsmitteln als Diebesgut.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung und dem Abgleich mit der Videoüberwachung konnten Polizisten die drei jugendlichen Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes stellen. Es handelte sich um einen 13-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit sowie zwei 15-Jährige mit deutscher sowie mit deutscher, israelischer und französischer Staatsangehörigkeit. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell