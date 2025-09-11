Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht: Grauer BMW im Bereich des Kotflügels beschädigt

Rees (ots)

Am Dienstag (9. September 2025) kam es zwischen 14:48 Uhr und 18:35 Uhr an der Straße "Vor dem Falltor" in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 22-jährige Halter eines grauen BMW 330d xDrive hatte den Wagen am rechten Fahrbandrand abgestellt und musste nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite sowie am Nebelscheinwerfer feststellen. Die oder der Unfallverursacher hatte sich zuvor vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell