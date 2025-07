Polizei Köln

POL-K: 250722-2-K Drei Verdächtige nach mutmaßlichem Kokain-Deal festgenommen - Haftrichtertermin

Köln (ots)

Am frühen Montagabend (21. Juli) gegen 19.30 Uhr hat die Polizei Köln am innerstädtischen Mauritiuskirchplatz drei Verdächtige (45w, 51m, 59m) gestellt, die laut Zeugenangaben untereinander mit Drogen gedealt haben sollen. Bei der Durchsuchung der 45-jährigen Wohnsitzlosen fanden sich circa 20 Gramm Kokain. Zusätzlich zu den Mobiltelefonen aller Beteiligten stellten die Beamten bei dem 51-Jährigen eine Feinwaage sicher. Die Polizisten nahmen die Verdächtigen fest und fuhren sie zur Vernehmung ins Polizeipräsidium. Gegen 3 Uhr vollstreckten die Ermittler dann mit Diensthunden zwei von der Staatsanwaltschaft erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse: In der Wohnung des 59-Jährigen an der Kapuzinerstraße in Weidenpesch sowie in einer Wohnung an der Eichstraße in Nippes, wo sich die Verdächtige derzeit unangemeldet aufhält. Dort schlug der Spürhund auf Amphetamin in einer Jacke eines weiteren Mitbewohners (49) an. Auch gegen ihn leiteten die Fahnder daraufhin Strafermittlungen ein. Die 45-Jährige muss sich heute (22. Juli) vor einem Haftrichter verantworten. (cg/al)

