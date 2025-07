Polizei Köln

POL-K: 250722-1-K/LEV Zeugenaufruf nach Brand in chinesischem Restaurant - Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Köln (ots)

Besorgte Anwohner haben am frühen Dienstagmorgen (22. Juli) die Polizei per Notruf über einen Brand in einem chinesischen Restaurant in Leverkusen-Schlebusch in Kenntnis gesetzt. Gegen 6 Uhr war dichter schwarzer Rauch aus dem Lokal in der Saarstraße aufgestiegen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich aber weder Gäste noch Personal vor Ort auf. Lediglich in den Wohnungen darüber waren Anwohner durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geholt worden. Verletzt wurde niemand.

Für die knapp zweistündigen Löscharbeiten sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab. Das zuständige Kriminalkommissariat 15 nahm die Ermittlungen auf. Da ein Fremdverschulden zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, fragen die Ermittler: Wer hat am Morgen vor und um 6 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat eine oder mehrere Personen an dem Gebäude beobachtet oder vom Brandort flüchten sehen?

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell