POL-KLE: Geldern - Einbruch in Ladenlokal
Zeugen gesucht
Geldern (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 15:15 Uhr, und Dienstag (9. September 2025), 09:30 Uhr, über einen Hintereingang in den Küchenraum eines Ladenlokals an der Hartstraße eingedrungen. Sie schafften es allerdings nicht, eine verschlossene Innentür zum eigentlichen Verkaufsraum zu öffnen. Daher flüchteten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)
