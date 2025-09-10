Kleve (ots) - Am Donnerstag (4. September 2025) wurde zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr an der Ravensburger Straße in Kleve ein Pkw entwendet. Der schwarze Mercedes Benz A 160, mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-DU 62, stand verschlossen auf der Ravensburger Straße. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können oder den PKW gesehen haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Kleve unter 02821 5040. Rückfragen ...

