Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Dienstag (16.September 2025) wurde am Regenauffangbecken an der Vernumer Straße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die 61-jährige Besitzerin aus Kempen hatte ihren grauen VW Polo dort gegen 07:00 Uhr abgestellt. Als sie gegen 17:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses in ihrer Abwesenheit im linken Heckbereich, augenscheinlich durch einen anderen PKW, beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hat den Verkehrsunfall nicht gemeldet.

Das Verkehrskommissariat in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Unfallzeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02831-1250 entgegengenommen. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell