LPI-NDH: Pkw nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Bad Langensalza (ots) - Unbekannte Einbrecher verursachten an dem Kassenhäuschen des Japanischen Gartens in Bad Langensalza einen erheblichen Sachschaden. Zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, versuchten sie, sich gewaltsam Zutritt in das Kassenhäuschen zu verschaffen. Der Einbruchsversuch misslingt. Die Unbekannten machten keine Beute. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 1500 ...

mehr