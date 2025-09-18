PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve: Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 37. Kw (8. September bis 14. September 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen.

Bei den durchgeführten Kontrollen mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten 531 Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren. Gegen die Straßenverkehrsordnung verstießen 27 Verkehrsteilnehmende, weil sie Vorfahrt- oder Abbiegevergehen begingen, während 19 weitere Verstöße bei Rad- und Pedelecfahrenden festgestellt wurden. Außerdem wurden weitere 18 Verstöße festgestellt, bei denen Verkehrsteilnehmende während der Fahrt mit Pkw oder Fahrrad elektronische Geräte nutzten.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten außerdem sieben Verkehrsteilnehmende fest, welche unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Fünf Autofahrerinnen und Autofahrer waren im Kreisgebiet ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Im gesamten Kreisgebiet werden weiterhin Kontrollen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 14:39

    POL-KLE: Geldern: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

    Geldern (ots) - Am Dienstag (16.September 2025) wurde am Regenauffangbecken an der Vernumer Straße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die 61-jährige Besitzerin aus Kempen hatte ihren grauen VW Polo dort gegen 07:00 Uhr abgestellt. Als sie gegen 17:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses in ihrer Abwesenheit im linken Heckbereich, ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 14:02

    POL-KLE: Emmerich: Spinde in Reitanlage aufgebrochen - Zeugensuche

    Emmerich (ots) - Auf einem Reiterhof an der Straße "Riethsteege" kam es am Mittwochabend (17. September 2025) in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr zum Aufbruch mehrerer Spinde, in denen sich hochwertiges Pferdezubehör befand. Die unbekannten Täter entwendeten u. a. eine hochpreisige Massagedecke für Pferde. Wer verdächtige Personen gesehen hat oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren