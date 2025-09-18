Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve: Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 37. Kw (8. September bis 14. September 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen.

Bei den durchgeführten Kontrollen mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten 531 Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren. Gegen die Straßenverkehrsordnung verstießen 27 Verkehrsteilnehmende, weil sie Vorfahrt- oder Abbiegevergehen begingen, während 19 weitere Verstöße bei Rad- und Pedelecfahrenden festgestellt wurden. Außerdem wurden weitere 18 Verstöße festgestellt, bei denen Verkehrsteilnehmende während der Fahrt mit Pkw oder Fahrrad elektronische Geräte nutzten.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten außerdem sieben Verkehrsteilnehmende fest, welche unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Fünf Autofahrerinnen und Autofahrer waren im Kreisgebiet ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Im gesamten Kreisgebiet werden weiterhin Kontrollen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. (se)

