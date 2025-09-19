PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Korrekturmeldung zu Auftrag Nr. 5742796 Kevelaer: Polizei sucht roten LKW nach Unfallflucht auf der Hauptstraße

Kevelaer (ots)

Aufgrund eines Übermittlungsfehlers muss die Meldung

https://my.newsaktuell.de/p/32410/archiv/5742796?page=1

vom 18. September 2025 korrigiert werden. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Opel Astra, nicht um einen grauen Suzuki Splash.

Ich bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

