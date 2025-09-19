POL-KLE: Korrekturmeldung zu Auftrag Nr. 5742796 Kevelaer: Polizei sucht roten LKW nach Unfallflucht auf der Hauptstraße
Kevelaer (ots)
Aufgrund eines Übermittlungsfehlers muss die Meldung
https://my.newsaktuell.de/p/32410/archiv/5742796?page=1
vom 18. September 2025 korrigiert werden. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Opel Astra, nicht um einen grauen Suzuki Splash.
Ich bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
