Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Korrekturmeldung zu Auftrag Nr. 5742796 Kevelaer: Polizei sucht roten LKW nach Unfallflucht auf der Hauptstraße

Kevelaer (ots)

Aufgrund eines Übermittlungsfehlers muss die Meldung

https://my.newsaktuell.de/p/32410/archiv/5742796?page=1

vom 18. September 2025 korrigiert werden. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Opel Astra, nicht um einen grauen Suzuki Splash.

Ich bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

