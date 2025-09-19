PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte leblose Person in der Niers aufgefunden
Kriminalpolizei ermittelt

Kevelaer (ots)

Am Freitag (19. September 2025) gegen 12:35 Uhr wurde die Polizei durch Kajakfahrer über eine leblose Person in einem von Landseite aus schwer zugänglichen Seitenarm der Niers in Höhe der Straße Vorst in Kevelaer informiert. Mit Hilfe der Feuerwehr Kevelaer konnte der Leichnam geborgen werden. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Identität der Person, die vermutlich mehrere Tage im Wasser gelegen hat. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. (sp)

