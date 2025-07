Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Parfümerie - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße

20.07.2025, 05.39 Uhr

Zwei unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen in eine Parfümerie in der Neumärker Straße in Helmstedt ein und entwendeten Parfüms im Wert von mehreren tausend Euro.

Am Sonntagmorgen beobachte eine Zeugin zwei Personen in der Parfümerie in der Marktpassage und verständigte umgehend die Polizei. Nahezu zeitgleich war eine weitere Zeugin durch einen lauten Knallaufgewacht und sah ebenfalls die unbekannten Personen.

Nach bisherigen Ermittlungen drangen die Täter gewaltsam durch die Glaseingangstür in die Verkaufsräume und entwendeten überwiegend Herrenparfüm aus den Auslagen. Im Anschluss flüchteten die Täter durch die Haupteingangstür in unbekannte Richtung.

Beide Einbrecher waren groß und schlank. Ein Täter war mit einer dunklen kurzen Hose und einem weißen Overall (eine Art Maleranzug) bekleidet und hatte die Kapuze aufgesetzt. Er trug eine Sonnenbrille und eine Mund-Nasen-Maske. Zusätzlich hatte er zwei Plastiktüten und helle Handtaschen in den Händen.

Der zweite Täter hatte dunkle kurze Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und sprach deutsch mit Akzent. Er war mit einer mittelblauen Sweatshirt-Jacke und einer langen Hose bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell