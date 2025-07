Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Widerstand und Tätlicher Angriff - Zwei Polizeibeamtinnen verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

18.07.2025, 16.12 Uhr und 16.43 Uhr

Bei zwei polizeilichen Einsätzen am Freitagnachmittag im Bereich des Nordkopfes/ZOB wurden zwei Polizeibeamtinnen (25 und 30 Jahre) verletzt. Die 25-jährige Beamtin ist derzeit dienstunfähig.

Zunächst war die Polizei gegen 16.12 Uhr verständigt worden, dass sich ein Mann mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand am Nordkopf aufhalten sollte. Bei der Kontrolle des 30 Jahre alten Wolfsburgers, leistete dieser Widerstand gegen zwei Polizeibeamte. Der Mann wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Dabei kam es zu vereinzelten Solidaritätsbekundungen der etwa 100 bis 150 anwesenden Personen. Mit in der Zwischenzeit hinzugekommen Polizeibeamten konnten dem 30-Jährigen Handfesseln angelegt werden. Dabei versuchten zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre) die Maßnahme mehrfach zu stören. Die 16-Jährige beleidigte zudem eine 25 Jahre alte Polizeibeamtin.

Bei der Durchsuchung der mitgeführten Tasche des Wolfsburgers wurde unter anderem ein teleskopierbarer Schlagstock gefunden. Der 30-Jährige wurde dem Gewahrsam zugeführt. Auf der Fahrt beleidigte er die eingesetzten Beamten, verhielt er sich weiter sehr unkooperativ und spuckte um sich. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Wolfsburger entlassen. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen Widerstand, Beleidung und Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt.

Zum Abschluss des Einsatzes sollte der 16-Jährigen ein Platzverweis erteilt werden. Die Jugendliche hielt sich mit Freundinnen in der Zwischenzeit an den Tischtennisplatten am ZOB auf. Bei Ansprache durch die 25 und 30 Jahre alten Polizeibeamtinnen griff die auf den Tischtennisplatten sitzende 16-Jährige diese plötzlich unvermittelt an. Sie schlug und trat sie gezielt in Richtung der Beamtinnen. Dabei wurde die 25-Jährige Polizeibeamtin im Kopfbereich und an den Knien verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden. Die Beamtin ist nach der Entlassung aus dem Klinikum zunächst nicht dienstfähig.

Die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Jugendliche wurde mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht, der ständigen Aufforderung, sich zu beruhigen, kam sie nicht nach. Die 16-Jährige wurde zur Polizeiwache gefahren und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut des Jugendamtes entlassen. Gegen die Jugendliche wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung eingeleitet.

Die 15 Jahre alte Freundin der Jugendlichen störte die polizeilichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem tätlichen Angriff massiv und erhielt von einer weiteren Polizeibeamtin einen Platzverweis. Da sie diesem nicht nachkam, wurde sie ebenfalls zur Polizeiwache gefahren. Dort verhielt sich die Jugendliche sehr aggressiv und störte den Dienstbetrieb erheblich. Einem Platzverweis aus der Wache kam sie nicht nach und wurde kurzfristig, mit dem Einverständnis der mittlerweile anwesenden Erziehungsberechtigten, in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 15-Jährige entlassen. Gegen die Jugendliche wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Nichtnachkommens des Platzverweises eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell