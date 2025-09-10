Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit jugendlichem Pedelec-Fahrer auf dem Frielicker Weg

Hamm-Heessen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein elfjähriger Pedelec-Fahrer am Dienstag, 9. September nach einem Verkehrsunfall auf dem Frielicker Weg in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Junge aus Hamm war gegen 13.45 Uhr auf dem Frielicker Weg in Richtung Ahlener Straße unterwegs, als er mit dem Ford einer 48-jährigen Frau aus Hamm zusammenstieß.

Die Hammenserin kam mit ihrem Fahrzeug aus der Straße Im Landwehrwinkel und beabsichtigte nach links in den Frielicker Weg abzubiegen.

In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Elfjährige und verletzte sich leicht. (Tei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell