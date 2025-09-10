Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Baucontainer - Festnahmen nach Zeugenhinweis

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einem Einbruch in einen Baucontainer auf der Straße Alter Grenzweg am Mittwoch, 10. September um 0.30 Uhr wurde die dreiköpfige Diebesbande bereits kurz nach der Tat durch Einsatzkräfte der Polizei Hamm gestellt und festgenommen.

Dem vorausgegangen war der Anruf eines aufmerksamen Zeugen. Dieser hatte die beiden 23-jährigen und den 25 Jahre alten Mann aus Hamm dabei beobachtet, wie sie das offenbar entwendete Baustellenwerkzeug in einen weißen Kastenwagen luden. Unmittelbar danach informierte er umgehend die Einsatzleitstelle der Polizei.

Bereits kurz nachdem sie sich vom Tatort entfernt hatten konnten sie durch eine Streifenwagenbesatzung auf der Ostwennemarstraße gestellt werden.

Neben dem Diebesgut wurde bei den drei Männern der Bügel des geknackten Schlosses aufgefunden.

Die drei Tatverdächtigen leisteten bei ihrer Festnahme keinen Widerstand und kamen zur Polizeiwache Mitte. (Tei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell