Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzter Mofafahrer nach Alleinunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 15-jähriger Mofafahrer am Dienstag, 9. September, nach einem Alleinunfall auf dem Hellweg in ein Hammer Krankenhaus.

Der Mofafahrer aus Hamm beabsichtigte gegen 14.45 Uhr auf regennasser Fahrbahn vom Hellweg rechts auf die Straße "Auf die Becke" abzubiegen.

Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich leicht - er kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (ds)

