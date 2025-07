POL-BI: Einbrecher vertrieben und gefasst

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Innenstadt hat ein Unbekannter am Freitag, 11.07.2025, das Trinkgeld von Angestellten einer Frozen Yogurt Filiale gestohlen. Bereits vor dem Diebstahl hielt sich der Tatverdächtige kurz in dem Ladenlokal an der Rathausstraße auf, um gegen 17:20 Uhr erneut das Geschäft zu betreten. Einer Angestellten hinter der Ladentheke kündigte er den Diebstahl der Pappschachtel mit ...

