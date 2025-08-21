Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall mit drei Verletzten in Rüting bei Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Am 20.08.2025 kam es gegen 18:54 Uhr auf der L03 in der Ortslage Rüting zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Fahrzeuginsassen. Der 40-jährige Fahrzeugführer eines BMW befuhr zum Unfallzeitpunkt die L03 in Fahrtrichtung Schwerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der BMW-Fahrer wegen einer Unachtsamkeit nach links von der eigenen Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Volvo. In der Folge kamen beide Fahrzeuge mittig der Fahrbahn zum Stehen. Die Landstraße wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge vollständig gesperrt. Zwei Insassen des PKW Volvo (49 Jahre und 45 Jahre) und der Unfallverursacher wurden leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Grevesmühlen verbracht. Die ausgetretenen Betriebsstoffe konnten durch die eingesetzte Feuerwehr bereinigt werden, sodass die L03 nach erfolgter Bergung der Fahrzeuge gegen 20:30 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 40.000,-EUR. Dominik Kagel Polizeikommissar Polizeirevier Grevesmühlen

