Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall mit drei Verletzten in Rüting bei Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots)

Am 20.08.2025 kam es gegen 18:54 Uhr auf der L03 in der Ortslage 
Rüting zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Fahrzeuginsassen. 
Der 40-jährige Fahrzeugführer eines BMW befuhr zum Unfallzeitpunkt 
die L03 in Fahrtrichtung Schwerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam
der BMW-Fahrer wegen einer Unachtsamkeit nach links von der eigenen 
Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Volvo. In der
Folge kamen beide Fahrzeuge mittig der Fahrbahn zum Stehen. Die 
Landstraße wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und zur Bergung der 
Fahrzeuge vollständig gesperrt. Zwei Insassen des PKW Volvo (49 Jahre
und 45 Jahre) und der Unfallverursacher wurden leichtverletzt und zur
weiteren medizinischen Untersuchung mittels Rettungswagen in das 
Krankenhaus nach Grevesmühlen verbracht. Die ausgetretenen 
Betriebsstoffe konnten durch die eingesetzte Feuerwehr bereinigt 
werden, sodass die L03 nach erfolgter Bergung der Fahrzeuge gegen 
20:30 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Der Gesamtschaden beläuft
sich nach ersten Schätzungen auf circa 40.000,-EUR. 

Dominik Kagel
Polizeikommissar
Polizeirevier Grevesmühlen

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

