Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vier Fahrzeuge auf dem Mühlendamm zusammengestoßen - zwei Fahrer alkoholisiert

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 19.08.2025, ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf dem Mühlendamm in Rostock, etwa 100 Meter vor der Bushaltestelle Flussbad, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 32-jähriger rumänischer Fahrer mit einem Mercedes Sprinter den Mühlendamm in Richtung Innenstadt und fuhr auf den vorausfahrenden Mitsubishi einer 31-jährigen deutschen Fahrerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mitsubishi auf einen davor fahrenden VW Golf, gesteuert von einem 23-jährigen Deutschen, geschoben. Ein nachfolgender VW Transporter, gefahren von einem 28-jährigen Rumänen, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes Sprinter auf.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund 15.000 Euro geschätzt. Ein im Mitsubishi mitfahrender vierjähriger Junge wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei den beiden rumänischen Fahrzeugführern deutlichen Alkoholgeruch fest. Atemalkoholtests ergaben bei beiden Fahrern Werte von über 1,0 Promille. Gegen die Männer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Sie müssen sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB) verantworten.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Kriminalkommissariat.

