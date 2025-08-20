PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Diebstählen aus Pkw

Herrenburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) (ots)

Nach mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen in der Ortschaft Herrenburg ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 13.08. bis 17.08.2025 drei Fahrzeuge geöffnet, ohne dabei sichtbare Spuren zu hinterlassen. Gestohlen wurden letztlich nur kleinere Gegenstände, dennoch ist die Häufung auffällig.

Die betroffenen Fahrzeuge waren auf öffentlich zugänglichen Parkflächen im Ahorn- und Sandweg sowie in der Bahnhofsstraße abgestellt. Die Fahrzeugführer meldeten sich jeweils bei der Polizei, nachdem sie ihre eigentlich verschlossenen Pkw mit geöffneter Tür vorgefunden hatten.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Grevesmühlen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die ggf. mit den Fahrzeugaufbrüchen im Zusammenhang stehen, werden gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Yvonne Hanske
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

