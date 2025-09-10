Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Skoda beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Dienstag, 9. September, zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr, einen geparkten Skoda in der Neuruppiner Straße.

Der graue Wagen stand geparkt am südlichen Fahrbahnrand und wies bei Rückkehr der Halterin eine frische Beschädigung an der Fahrzeugfront auf.

Der geschätzte Sachschaden liegt bei mehr als 3.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell