Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl auf Video Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Am frühen Morgen des 19. Augusts wurde durch die Videoüberwachungsanlage des Bochumer Hauptbahnhofs ein Tatverdächtiger bei einer mutmaßlichen Diebstahlshandlung aufgezeichnet. Der Mann nutzte die Tatsache aus, dass der Wohnungslose in einem tiefen Schlaf war, um ihm sein Eigentum zu entwenden.

Gegen 03:10 Uhr stellten die Beamten im Hauptbahnhof Bochum das auffällige Verhalten eines 45-jährigen Mannes fest. Die Überwachungsbilder zeigen, wie der deutsche Staatsangehörige den schlafenden 31-Jährigen gezielt aufsucht, sich neben ihn setzt und kurze Zeit dort verweilt. Nachdem er den Mann mehrmals anstupste und von dem Schlafenden keine Reaktion kam, schaute er sich um und griff schließlich nach einer Schachtel Zigaretten in der Hosentasche. Im Anschluss entfernte sich der deutsche Staatsangehörige zügigen Schrittes. Die sofortige Fahndung verlief erfolgreich, sodass der Tatverdächtige mit dem Sachverhalt konfrontiert werden konnte. Nach erfolgter Belehrung verzichtete er auf eine Aussage und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Im Rahmen der Durchsuchung stellte die Bundespolizei das Diebesgut sicher und übergab es anschließend dem Eigentümer. Da die Identität vor Ort zweifelsfrei feststand, entließen ihn die Uniformierten. Die Polizisten informierten den schlafenden Wohnungslosen über den Sachverhalt. Aufgrund seiner tiefen Schlafphase hatte er den Diebstahl nicht bemerkt.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den bereits polizeilich bekannten Mann ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell