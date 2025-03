POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Polizei sucht nach mutmaßlichen Diebstählen aus Pkw Zeugen und Geschädigte

Freiburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Allee in Freiburg sind am Mittwoch, 19.03.2025, zwei Fußgänger verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 67-Jährige Pkw-Fahrerin gegen 14.30 Uhr die Straße in südliche Richtung und hielt an der roten Ampel im Kreuzungsbereich zur Bissierstraße ordnungsgemäß an. Als die Ampel auf Grün ...

mehr