Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Günter-Jäckering-Straße

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag, 8. September, zwischen 7 und 16 Uhr einen geparkten Pkw an der Günter-Jäckering-Straße. Es wurden Beschädigungen am Fahrzeugheck des Audis festgestellt werden. Der Schaden wird auf zirika 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

