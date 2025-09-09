POL-HAM: Unfallflucht auf der Günter-Jäckering-Straße
Hamm-Mitte (ots)
Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag, 8. September, zwischen 7 und 16 Uhr einen geparkten Pkw an der Günter-Jäckering-Straße. Es wurden Beschädigungen am Fahrzeugheck des Audis festgestellt werden. Der Schaden wird auf zirika 2.000 Euro geschätzt.
Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)
