PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Junger Motorradfahrer rast auf der Ostenallee

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer raste mit über 170 Kilometern pro Stunde am Samstag, 6. September, auf der Ostenallee in östliche Richtung. Ein Motorradpolizist konnte ihn in Höhe des Sankt-Georg-Platzes zum Stillstand bringen.

Das Motorrad und der Führerschein wurden zur Beweissicherung beschlagnahmt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Fahrer sein Kraftfahrzeug nicht gedrosselt hat und deshalb ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 12:04

    POL-HAM: Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

    Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße verletzte sich gegen 5.55 Uhr am Freitag, 5. September, ein Radfahrer leicht und ein Fußgänger schwer. Ein 24-jähriger Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg der Hafenstraße in östlicher Richtung. Nachdem er einem entgegenkommenden Fahrrad ausgewichen war, stieß er frontal mit einem 31-jährigen Fußgänger zusammen. Zwei Rettungswagen brachten die ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:03

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Eichstedtstraße

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters beschädigte am Sonntag, 7. September, einen geparkten Opel an der Lange Straße in Höhe der Ludwig-van-Beethoven-Straße. Es entstand ein Schaden von zirka 2.000 Euro. Laut Zeugenaussagen entfernte sich eine männliche Person zu Fuß von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:02

    POL-HAM: Skoda an der Ostwennemarstraße beschädigt

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein geparkter Skoda mit Kennzeichen aus dem Kreis Unna wurde am Sonntag, 7. September, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Schotterparkplatz des Maximilianparks beschädigt. Es wurden rote Lackanhaftungen auf dem Fahrzeug sowie Beschädigungen am Fahrzeugheck festgestellt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren