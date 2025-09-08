Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Junger Motorradfahrer rast auf der Ostenallee

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer raste mit über 170 Kilometern pro Stunde am Samstag, 6. September, auf der Ostenallee in östliche Richtung. Ein Motorradpolizist konnte ihn in Höhe des Sankt-Georg-Platzes zum Stillstand bringen.

Das Motorrad und der Führerschein wurden zur Beweissicherung beschlagnahmt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Fahrer sein Kraftfahrzeug nicht gedrosselt hat und deshalb ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell