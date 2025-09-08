POL-HAM: Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger
Hamm-Mitte (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße verletzte sich gegen 5.55 Uhr am Freitag, 5. September, ein Radfahrer leicht und ein Fußgänger schwer.
Ein 24-jähriger Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg der Hafenstraße in östlicher Richtung. Nachdem er einem entgegenkommenden Fahrrad ausgewichen war, stieß er frontal mit einem 31-jährigen Fußgänger zusammen.
Zwei Rettungswagen brachten die Verletzten zur ambulanten beziehungsweise stationären Behandlung ins Krankenhaus. (bf)
