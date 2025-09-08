PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße verletzte sich gegen 5.55 Uhr am Freitag, 5. September, ein Radfahrer leicht und ein Fußgänger schwer.

Ein 24-jähriger Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg der Hafenstraße in östlicher Richtung. Nachdem er einem entgegenkommenden Fahrrad ausgewichen war, stieß er frontal mit einem 31-jährigen Fußgänger zusammen.

Zwei Rettungswagen brachten die Verletzten zur ambulanten beziehungsweise stationären Behandlung ins Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 12:03

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Eichstedtstraße

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters beschädigte am Sonntag, 7. September, einen geparkten Opel an der Lange Straße in Höhe der Ludwig-van-Beethoven-Straße. Es entstand ein Schaden von zirka 2.000 Euro. Laut Zeugenaussagen entfernte sich eine männliche Person zu Fuß von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:02

    POL-HAM: Skoda an der Ostwennemarstraße beschädigt

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein geparkter Skoda mit Kennzeichen aus dem Kreis Unna wurde am Sonntag, 7. September, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Schotterparkplatz des Maximilianparks beschädigt. Es wurden rote Lackanhaftungen auf dem Fahrzeug sowie Beschädigungen am Fahrzeugheck festgestellt. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 03:26

    POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Hamm - Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 06. September 2025 gegen 16.15 Uhr wurden ein 54Jähriger schwer und eine 37Jährige leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr der 54-jährige Fahrer eines Opel den Bockumer Weg in Richtung Heessen. In Höhe der Hausnummer 14 geriet er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort geparkten VW Golf. Daraufhin geriet der Opel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren