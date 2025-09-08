Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Eichstedtstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters beschädigte am Sonntag, 7. September, einen geparkten Opel an der Lange Straße in Höhe der Ludwig-van-Beethoven-Straße. Es entstand ein Schaden von zirka 2.000 Euro. Laut Zeugenaussagen entfernte sich eine männliche Person zu Fuß von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell