Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250829 - 0894 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zeugensuche nach versuchtem Straßenraub

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Donnerstagabend einen Mann fest, der im Verdacht steht, kurz zuvor zwei Frauen verletzt zu haben, außerdem soll er versucht haben ein Handy zu rauben. Die Polizei sucht nach Zeugen und vor allem nach den beiden Geschädigten.

Der Sachverhalt stellt sich nach aktuellen Erkenntnissen wie folgt dar: Am gestrigen Donnerstagabend versuchte ein 26-jähriger Mann zwischen 18:00 und 19:00 Uhr einer Frau im Bereich der Kaiserstraße ihr Handy zu rauben. Dabei soll er der Geschädigten auch mehrfach geschlagen haben. Nachdem es ihm nicht gelang, an das Handy zu kommen, sei er weitergelaufen und habe einer weiteren Geschädigten eine volle PET Wasserflasche an den Kopf geworfen.

Kurz darauf wurden Polizisten verständigt, die den Tatverdächtigen umgehend festnahmen. Die beiden Frauen waren jedoch nicht mehr aufzufinden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können bzw. die beiden Geschädigten selbst werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell