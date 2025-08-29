Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250828 - 0893 Frankfurt - Innenstadt/Ostend: Versammlungslagen im Stadtgebiet - Statement des Polizeipräsidenten Stefan Müller

(hol) Für den kommenden Samstag (30. August 2025) sind mehrere Versammlungen in Form von Aufzügen und Kundgebungen im Frankfurter Stadtgebiet angemeldet.

Abhängig von möglicherweise weiteren gerichtlichen Entscheidungen ist die größte angemeldete Versammlung in der Zeit von 15:00 - 21:00 Uhr in Form eines Aufzugs zum Thema "United 4 Gaza" geplant. Der Aufzug soll im Bereich des Hafenparks im Ostend starten und am Roßmarkt in der Innenstadt enden. Der Veranstalter erwartet hier bis zu 5.000 Teilnehmende aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Die Frankfurter Polizei hat den Einsatztag intensiv unter Beachtung der besonderen Herausforderung, dass verschiedene Interessenlagen mit konträren Ansichten und einem hohen Emotionalisierungsgrad aufeinandertreffen können, vorbereitet.

"Über meinen Austausch mit zahlreichen jüdischen Interessenvertretern nehme ich eine große Sorge bezüglich ihrer Sicherheit in Frankfurt wahr. Dies ist inakzeptabel, der Schutz jüdischen Lebens ist eine zentrale Aufgabe der Frankfurter Polizei", betont Polizeipräsident Stefan Müller. Wir werden morgen friedliche Versammlungen schützen, während wir bei jeder Form von Hass, Antisemitismus und Gewalt entschieden einschreiten. Aus diesem Grund ist eine Vielzahl meiner Kolleginnen und Kollegen frühzeitig deutlich wahrnehmbar in der Stadt präsent - denn eins steht fest: Sicherheit und Würde aller Menschen sind unverhandelbare Grundwerte unserer Gesellschaft." führt Müller weiter aus.

Wegen weiterer Versammlungslagen zu anderen Themenfeldern sowie dem Museumsuferfest wird es aufgrund von Verkehrssperrungen im gesamten Innenstadtbereich an diesem Tag dauerhaft zu massiven Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen. Die Polizei empfiehlt, an diesem Tag auf das Auto zu verzichten.

Die Frankfurter Polizei möchte dem Informationsinteresse der Medienschaffenden am Einsatztag wie gewohnt entsprechen und wird deshalb eine mobile Medienbetreuung gewährleisten sowie eine Pressestelle im Einsatzraum einrichten.

Der genaue Standort der mobilen Pressestelle sowie Informationen zum Einsatzverlauf werden am Einsatztag über den bekannten X Account @Polizei_Ffm (vormals Twitter) der Polizei Frankfurt unter #ffm3008 sowie dem Whatsapp-Channel der Frankfurter Polizei bekanntgegeben. Darüber hinaus wird für die Dauer des Einsatzes eine Pressehotline geschaltet. Diese ist unter der Rufnummer 069 / 755 - 82 555 für Medienvertreterinnen und -vertreter zu erreichen

