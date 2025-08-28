Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250828 - 0892 Frankfurt - Preungesheim: Trickbetrüger erbeuten hohen Bargeldbetrag und Schmuck - die Polizei warnt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Am Dienstagmorgen (26. August 2025) kam es zu einem Trickdiebstahl. Eine 85-Jährige fiel hierbei zwei bislang Unbekannten zum Opfer.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge seien die beiden Diebe gegen 10:00 Uhr, unter dem Vorwand, Messungen für ein neues Glasfasernetz durchführen zu wollen in das Haus der Geschädigten in der Boßstraße gelangt. Im Haus angekommen habe das Duo mehrere tausend Euro Bargeld sowie Goldschmuck und Goldmünzen im fünfstelligen Eurobereich gestohlen. Daraufhin verließen die Unbekannten die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1.:

Männlich, circa 180cm groß, circa 30-35 Jahre alt, heller Hauttyp; trug helles, kurzes Haar und ein weißes Hemd. Sprach akzentfrei

Täter 2.:

Männlich, kurze, dunkle Haare

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und / oder Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.

- Überprüfen Sie kritisch den Ausweis angeblicher

Handwerker.

- Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die zuständige Firma oder

Hausverwaltung.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie

einen späteren Termin.

- Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie umgehend

die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell