Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250828 - 0890 Frankfurt - Kalbach -Riedberg: Bezugnahme zu 0885 Frankfurt: Vermisste Person - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 26.August 2025 vermissten Frau Dagma S. wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte wohlbehalten angetroffen und in ihr Seniorenheim zurückgebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren