Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250828 - 0890 Frankfurt - Kalbach -Riedberg: Bezugnahme zu 0885 Frankfurt: Vermisste Person - Fahndungsrücknahme
Frankfurt (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 26.August 2025 vermissten Frau Dagma S. wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte wohlbehalten angetroffen und in ihr Seniorenheim zurückgebracht werden.
