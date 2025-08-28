Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250828 - 0890 Frankfurt - Kalbach -Riedberg: Bezugnahme zu 0885 Frankfurt: Vermisste Person - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit dem 26.August 2025 vermissten Frau Dagma S. wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte wohlbehalten angetroffen und in ihr Seniorenheim zurückgebracht werden.

