Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250827 - 0888 Frankfurt - Bornheim: Einbrecher inflagranti ertappt

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Abend (26. August 2025) brachen zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren in ein Schwimmbad in der Inheidener Straße ein. Polizeibeamte nahmen beide fest.

Gegen 19:20 Uhr verschaffte sich das Einbrecherduo Zugang zum Inneren des Gebäudes und durchsuchten dort sowohl die Schränke und Schubladen, als auch den Kassenbereich sowie die Kellerräumlichkeiten. Bei der Suche nach Brauchbarem fanden die beiden lediglich den Weg zum Polizeirevier, denn eine Polizeistreife nahm die 22- und 23-Jährigen auf frischer Tat fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die beiden. Sie müssen sich nun unter anderem des versuchten Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

