POL-F: 250827 - 0886 Frankfurt - Dornbusch: Präventionsveranstaltung der Polizei im Sinaipark

(ha) Am 07.September 2025 wird die Frankfurter Polizei, unter Federführung des 12. Polizeireviers, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr eine Präventionsveranstaltung im Sinaipark durchführen. An mehreren Stationen haben Bürgerinnen und Bürger hier die Möglichkeit mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Thematisch wird von Seiten der Polizei folgendes angeboten:

Experten aus dem Verkehrsbereich werden rund um das Thema "Unfälle an Gleisanlagen" informieren. Thematisch wird mit vielfältigen Angeboten auf das Thema eingegangen, Unfälle aus dem Jahr 2024 werden erläutert, Besucher können an einem Rauschparcour und einer Reaktionswand die eigenen Fähigkeiten testen. Multimedial werden viele Inhalte an einer Multimediasäule abrufbereit sein.

Als direkter Ansprechpartner der Anwohner vor Ort wird auch der zuständige Schutzmann vor Ort Luca Nösekabel mit dabei sein, um Fragen rund um das Thema Prävention zu beantworten. Die Revierleitung ist zudem für einen Austausch, Lob und Kritik vor Ort.

Die Veranstaltung wird außerdem von unserem Präventionsteam genutzt, um eine kostenlose Fahrradcodierung für Interessierte anzubieten. Hierbei ist es wie immer auf Grund der begrenzten Plätze wichtig, sich vorher über den nachfolgenden Link anzumelden:

anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

Ein Stand des Einstellungsberatungsteams der Polizei Frankfurt wird ebenso vor Ort sein. Dies stellt eine sehr gute Möglichkeit für Berufsinteressierte dar, um Fragen zu stellen und sich grundsätzlich über den Polizeiberuf zu informieren.

Eine Fahrzeugausstellung der Polizei und Feuerwehr rundet das Angebot ab.

Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf einen regen Zulauf, um wichtige Präventionsbotschaften zu übermitteln aber auch um allgemein mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen.

