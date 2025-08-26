POL-F: 250826 - 0883 Frankfurt - Höchst: Parkplatzsuche mal anders

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(yi) Am gestrigen Montag (25. August 2025) bedrohte ein 19-Jähriger einen 48-Jährigen mit einer Schreckschusspistole. Die Polizei nahm den 19-Jährigen sodann fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der 48-Jährige gegen 15:50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der "Justinuskirchstraße" befunden und sei auf der Suche nach einem Parkplatz gewesen. Als er dann endlich einen Parkplatz gefunden habe, sei es ihm nicht möglich gewesen, einzuparken, weil ein Mann auf diesem stand - ohne Auto. Daraufhin habe er den Fußgänger angesprochen und ihm mitgeteilt, dass er vorhabe, dort einzuparken. Dieser habe darauf reagiert, indem er eine schwarze Schusswaffe vorzeigte, wovon sich der Autofahrer wenig beeindruckt gezeigt habe. Der Drohende habe daraufhin mehrfach in die Luft geschossen. Der Parkplatzsuchende sei daraufhin ausgestiegen und habe eine Metallstange hervorgeholt. Der 19-Jährige sei daraufhin geflüchtet.

Polizeikräfte nahmen ihn kurze Zeit später am Bahnhof Höchst fest, fanden die mutmaßliche Tatwaffe in einem Mülleimer auf und stellten diese sicher. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole. Der 19-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

