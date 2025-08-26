Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250826 - 0882 Frankfurt-Polizeipräsidium: Save the Date - Kinderfest am Polizeipräsidium Frankfurt a. M.

Frankfurt (ots)

(hol) In etwas mehr als drei Wochen ist es soweit: Am Sonntag, den 21. September 2025, findet in Kooperation mit dem Verein Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V. ein Kinderfest auf dem Außengelände vor dem Haupteingang des Polizeipräsidiums statt.

Alle Kinder sowie ihre Familien sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen und so auf grundschulgerechte Weise mehr über die Arbeit der Polizei im Allgemeinen und den Beruf im Besonderen zu erfahren.

Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr. In der Zeit bis 17:00 Uhr gibt es auf dem

Außengelände des Polizeipräsidiums Frankfurt (Haupteingang), Adickesallee 70, 60322 Frankfurt,

ein vielfältiges Programm für die Kinder zu erkunden. Eine Ausstellung polizeilicher Einsatzfahrzeuge, Informationsstände sowie eine spektakuläre Vorführung erwarten die kleinen Gäste. Und so viel darf verraten werden: Auch andere Angehörige der Blaulichtfamilie werden vertreten sein.

Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein!

