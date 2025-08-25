Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250825 - 0880 Frankfurt - Seckbach: Verunreinigung eines Spielplatzes - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Im Zeitraum von Sonntag (17. August 2025) bis Sonntag (24. August 2025) leerten bislang Unbekannte eine stark riechende Flüssigkeit rund um einen Spielplatz nahe der Flinschstraße aus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen Geschädigten.

Aufgrund des unangenehmen Geruchs, welche Zeugen in den Hecken des Spielplatzes wahrnahmen, riefen sie die Polizei. Die eingesetzten Beamten fanden anschließend vier leere Flaschen auf und stellten diese sicher. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Inhalt der Flaschen um Butansäure handeln. Nach Absprache mit der Feuerwehr und dem Grünflächenamt sperrten die Beamten den Spielplatz.

Zeugen oder Geschädigte, die Hinweise geben können oder betroffen sind, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell