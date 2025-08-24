PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250824 - 0877 Frankfurt - Gallus: Versuchte schwere Brandstiftung an besetztem Objekt in der Lahnstraße

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Samstag (24.August 2025) wurde eine Zugangstür des aktuell besetzten Objektes in der Lahnstraße durch unbekannte Täter von außen in Brand gesetzt. Der Brand wurde zeitnah gelöscht, so dass an der Tür nur leichter Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

