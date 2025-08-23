Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250823 - 0875 Frankfurt - Innenstadt: Goldkettenraub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) Eine 84-jährige Frau befand sich am gestrigen Freitag (22. August 2025) fußläufig auf dem Heimweg, nachdem sie in der Kurt-Schumacher-Straße Einkäufe getätigt hatte. In der Stoltzestraße trat gegen 18:55 Uhr trat ein unbekannter männlicher Täter von hinten an die Frau heran und riss ihr eine Goldkette vom Hals. Die 84-jährige stürzte und verletzte sich hierbei. Der Täter flüchtete anschließend.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, westeuropäisches Erscheinungsbild. Er hatte kurze braune Haare und war mit einem grauen Kapuzenpullover sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Außerdem trug er schwarze Schuhe mit weißer Sohle und eine schwarze Umhängetasche mit weißer Aufschrift. Er war mit einem dunklen Mountainbike mit Schutzblech und einem sogenannten "Hörnerlenker" unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei unter 069/ 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

