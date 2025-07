Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer/Rheinland-Pfalz/A61: Verkehrsunfall auf Autobahn - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend kurz vor 19:00 Uhr zur einem Verkehrsunfall auf der A61 von Hockenheim kommend in Richtung Speyer in Höhe Rastplatz Binshof. Entgegen der Erstmeldung, das hier zwei Fahrzeuge verunfallten, konnte vor Ort lediglich ein 24-jähriger Fahrer eines BMWs festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen verlor der 24-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug als er auf dem linken Fahrstreifen fuhr, was zur Folge hatte, dass er linksseitig mit der Schutzplanke kollidierte. Im Anschluss geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam letztendlich ohne weitere Fahrzeuge zu touchieren auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Binshof zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch die Kollision leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf rund 110.000,- Euro geschätzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Speyer bis ca. 23:30 Uhr voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu vier Kilometern Länge. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch die Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell