POL-MA: Speyer/Rheinland-Pfalz/A61: Verkehrsunfall auf Autobahn - Pressemitteilung Nr. 1

Derzeit befinden sich der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz auf der A61 von Hockenheim kommend in Richtung Speyer in Höhe Rastplatz Binshof. Laut den ersten Meldungen kam es hier zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW beteiligt waren. Auch ein Rettungshubschrauber befindet sich dort im Einsatz. Nähere Details zur Unfallursache oder verletzten Personen sind aktuell nicht bekannt. Autofahrer werden gebeten die Strecke weiträumig zu umfahren. Es kommt bereits zu einem starken Rückstau in diesem Bereich. Es wird nachberichtet.

