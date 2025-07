POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall - Beeinträchtigung des Straßenbahnverkehrs, Pressemeldung Nr. 2

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu mehreren geparkten Autos an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Wiesloch. Eine bislang unbekannte Täterschaft machte sich an Fahrzeugen zu schaffen, die in den Straßen Am Waldangelbach, ...

mehr